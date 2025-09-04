به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات والیبال لیگ کانون‌های زیر ۱۸ سال پسر کشور سال ۱۴۰۴ که از چهارم شهریور به میزبانی مشهد آغاز شده بود، چهارشنبه ۱۲ شهریور با قهرمانی مقاومت تهران به پایان رسید.

نتایج دیدار‌های مراحل یک هشتم نهایی، یک چهارم نهایی و نیمه نهایی مسابقات والیبال لیگ کانون‌های زیر ۱۸ سال پسر کشور در مشهد به قرار زیر است:

والیبال البرز ۳ – سپیدار کرمانشاه صفر

طبیعت ۳ – آراد ماهشهر صفر

کانون آراد ۳ – بایزید شاهرود صفر

البرز مشهد ۳ – پیکان مشهد ۲

اصبهان اصفهان ۳ – شمس صفر

شاه زمانی اصفهان ۳ – عقاب نظرآباد یک

وحدت البرز ۳ – بهراد جیرفت صفر

اصبهان اصفهان ۳ – فلفلی ناب یک

کانون آراد ۳ – شاه زمانی اصفهان صفر

البرز مشهد ۳ – والیبال البرز صفر

مقاومت تهران ۳ – وحدت البرز صفر

اصبهان اصفهان ۳ – سایه روشن کیهان ۲

کانون آراد ۳ – پیکان مشهد یک

طبیعت ۳ – البرز مشهد ۲

بدین ترتیب چهار تیم مقاومت تهران، اصبهان اصفهان، کانون آراد و طبیعت با شکست حریفان خود به مرحله نیمه نهایی صعود کردند که دو دیدار این مرحله نیز امروز برگزار شد و نتایج زیر به دست آمد؛

اصبهان اصفهان ۳ – کانون آراد ۲

مقاومت ۳ – طبیعت صفر

در دیدار رده بندی این مسابقات تیم طبیعت سه بر صفر کانون آراد را شکست داد و به مقام سومی دست یافت.

فینال لیگ کانون‌های زیر ۱۸ سال پسر کشور نیز با جدال دو تیم مقاومت تهران و اصبهان اصفهان پیگیری شد که نماینده تهران موفق به شکست سه بر یک حریف شد و به مقام قهرمانی دست یافت.

ابراهیم محبوب عشق‌دوست و ابوالقاسم سیستانی‌پور ناظران فنی این رقابت‌ها بودند و علی اصغر حاجی کاظمی و علی یاوری نیز به عنوان ناظران داوری، در این مسابقات حضور داشتند.

رده بندی نهایی چهار تیم برتر مسابقات والیبال لیگ کانون‌های زیر ۱۸ سال پسر کشور در مشهد به قرار زیر است:

مقاومت تهران

اصبهان اصفهان

طبیعت

کانون آراد