به مناسبت ۱۳ شهریور، روز ملی حرکتهای جهادی و امداد مردمی، جمعی از جهادگران با نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی دیدار کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، آیتالله عبادی در این دیدار گفت: حرکتهای جهادی یک فرهنگ و تمدن اسلامی است که امروز نه تنها جوانان بلکه نوجوانان هم در این راه قدم گذاشتند و باید این راه ادامه داشته باشد.
وی با تاکید بر تقویت اردوهای جهادی افزود: اردوهای جهادی یکی از راههای آبادانی و رفع محرومیت و مشکلات مردم است که جهاد گران به خوبی آن را انجام میدهند.
نماینده ولیفقیه در استان همچنین با اشاره به راهپیمایی عظیم اربعین گفت: این حرکت میلیونی، نمونهای از تحقق تمدن اسلامی است که در خدمت به بندگان خدا معنا پیدا میکند و جهادگران در همین مسیر گام برمیدارند.
آیتالله عبادی افزود: تلاش جهادگران برای آبادانی و رفع محرومیتها در واقع بنیانگذار تمدنی اسلامی است، در حالی که تمدن غربی و اروپایی بر پایه ظلم و خشونت بنا شده است.
رئیس سازمان بسیج سازندگی خراسان جنوبی هم در ابتدای این دیدار با گرامیداشت ۱۳ شهریور بهعنوان روز ملی حرکتهای جهادی و امداد مردمی گفت: این روز به یاد حضور جهادی رهبر معظم انقلاب برای کمک به زلزله زدگان سال ۱۳۴۷ شهرستان فردوس نامگذاری شده است.
هنری افزود: امسال نیز روز ملی حرکتهای جهادی در ۱۸ شهریور در شهرستان فردوس برگزار میشود و گروههای جهادی از سراسر کشور در این شهرستان به خدمترسانی خواهند پرداخت.