پخش زنده
امروز: -
ساماندهی محور پر تردد و حادثه خیز نهاوند، جهان آباد و شعبان در بخش مرکزی شهرستان نهاوند با ۳۱ میلیارد تومان اعتبار اولیه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این محور به طول حدود ۵ کیلومتر نقطه اتصال نهاوند به استان همدان، لرستان و کرمانشاه است.
در مسیر این محور بیش از دهها روستا هم قرار دارند که روزانه محل تردد صدها دستگاه خودروی سبک و سنگین است.
به گفته رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای نهاوند این محور از محورهای مهم شهرستان است که متأسفانه هراز چند گاهی شاهد تصادفات منجر به فوت و جرح در آن هستیم.
سیدعلی موسوی افزود: عملیات ساماندهی این محور در ۲ قطعه در حال انجام است که در صورت رفع معارضین به زودی شاهد ۴ خطه شدن و ایمن سازی آن خواهیم بود.
نهاوند ۵۵۰ کیلومتر راه استحفاظی دارد.