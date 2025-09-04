ساماندهی محور پر تردد و حادثه خیز نهاوند، جهان آباد و شعبان در بخش مرکزی شهرستان نهاوند با ۳۱ میلیارد تومان اعتبار اولیه آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این محور به طول حدود ۵ کیلومتر نقطه اتصال نهاوند به استان همدان، لرستان و کرمانشاه است.

در مسیر این محور بیش از ده‌ها روستا هم قرار دارند که روزانه محل تردد صد‌ها دستگاه خودروی سبک و سنگین است.

به گفته رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای نهاوند این محور از محور‌های مهم شهرستان است که متأسفانه هراز چند گاهی شاهد تصادفات منجر به فوت و جرح در آن هستیم.

سیدعلی موسوی افزود: عملیات ساماندهی این محور در ۲ قطعه در حال انجام است که در صورت رفع معارضین به زودی شاهد ۴ خطه شدن و ایمن سازی آن خواهیم بود.

نهاوند ۵۵۰ کیلومتر راه استحفاظی دارد.