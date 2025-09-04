به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، مدیر جهاد کشاورزی مینودشت با اشاره به فصل برداشت پیاز زعفران و همزمان کاشت طلای سرخ در روستاهای کوهستانی شهرستان گفت : با گذشت حدود ۱۰ سال از کشت زعفران سطح زیر کشت این محصول در سال زراعی گذشته ۴۰۰ هکتار بوده که امسال با استقبال کشاورزان به ۵۰۰ هکتار می رسد.

مهدی ممشلی افزود : تولید پارسال زعفران ۱ تن و ۵۰۰ کیلوگرم بوده که پیش بینی می شود امسال ۱ تن و ۸۰۰ کیلوگرم طلای سرخ برداشت و روانه بازار مصرف شود.

عیسی کرامتلو کارشناس جهاد کشاورزی مینودشت می گوید: تغییرات اقلیمی سبب زمستان های سرد و تابستان های معتدل و خشک در مناطق کوهستانی شهرستان شده که این شرایط برای کاشت زعفران ایده آل است.

وی افزود با توجه به اراضی شیبدار و کم بازده مناطق کوهستانی ، متوسط برداشت محصول در این مناطق حدود یک تن در هکتار بوده اما در محصول زعفران متوسط برداشت به ۳ تا ۱۰ کیلوگرم طلای سرخ می رسد که سبب افزایش حدود ۲۰ برابری درآمد کشاورزان شده است.

رونق کاشت زعفران در روستاهای کوهستانی مینودشت علاوه بر اشتغالزایی موجب مهاجرت معکوس به روستاها نیز شده است.