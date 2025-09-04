پلیس اطلاعات پایتخت از دستگیری یکی از اراذل و اوباش محله صنیع خانی خبر داد که با حضور در کوچه‌ها اقدام به ایجاد درگیری، تخریب اموال عمومی و خصوصی و عربده کشی کرده بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در اطلاعیه پلیس پایتخت آمده است: «در پی شکایت تعدادی از شهروندان ساکن محله صنیع خانی تهران مبنی بر شرارت‌های یکی از اراذل و اوباش، تیمی از مأموران پلیس اطلاعات تهران بزرگ وارد عمل شده و تحقیقات خود را آغاز کردند.

بررسی‌ها نشان داد که متهم با استفاده از سلاح سرد، ضمن حضور در کوچه‌های این محله، به عربده کشی پرداخته و چند دستگاه خودرو و اموال عمومی را تخریب کرده است. پس از وقوع این حوادث، متهم از محل گریخته و تلاش داشت به طور مخفیانه از چنگ قانون بگریزد که تحقیقات پلیس ادامه یافت و مخفیگاه وی شناسایی شد.

تحقیقات تکمیلی منجر به شناسایی مخفیگاه متهم در منطقه خزانه شد. با هماهنگی مرجع قضائی، تیمی از مأموران پلیس برای دستگیری وی به محل اعزام شدند. در جریان عملیات، متهم که تلاش می‌کرد در زیرزمین مخفیگاهش پنهان شود، دستگیر شد.

پس از انتقال متهم به پلیس اطلاعات تهران بزرگ، او تحت بازجویی قرار گرفت و در نهایت به جرم خود مبنی بر ایجاد درگیری، شرارت و حمل سلاح سرد اعتراف کرد.

گفتنی است، پس از تکمیل تحقیقات و پرونده، متهم برای پیگیری‌های قانونی بیشتر به دادسرا ارجاع داده شد.»