سفیر یمن در همایش پیوند سرخ با اشاره به تاریخی بودن روابط میان ایران و یمن در طول قرن‌های طولانی، پیروزی ایران در جنگ ۱۲ روزه خدمت رهبر انقلاب اسلامی و مردم تبریک گفت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمدالدیلمی گفت: یکی از اهداف رژیم صهیونیستی متوقف کردن فعالیت دولت و نیرو‌های مسلح یمن برای پشتیبانی از مردم فلسطین بود که در این زمینه شکست خار کننده‌ای خوردند.

محمد الدیلمی یکی دیگر از اهداف حمله به دشمن صهیونیستی را بعد رسانه‌ای و همچنین منع کردن دولت یمن برای ارائه خدمات به ملت یمن بود که شکست خوردند، چرا که دولت خیلی سریع سازماندهی شد و‌نخست وزیر مشخص شد.

سفیر یمن در تهران با اشاره به اینکه شهدای دولتمرد یمنی از یک حزب سیاسی نبودند و با گرایش‌های مذهبی گوناگونی بودند، از محکوم نکردن این حمله توسط کشور‌های عربی ابراز تاسف کرد و گفت: این نشان دهنده وحدت طوائف مختلف یمنی بود و تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی قابل پیش بینی بود و ما توقع محکوم کردن این موضوع از سوی دولت‌های عربی را نداشتیم.

محمد الدیلمی افزود: البته هیچ کدام از کشور‌های عربی و اسلامی آن را محکوم نکردند و فقط این جمهوری اسلامی ایران بود که این حمله را با موضعی محکم محکوم کرد.

وحید جلیلی معاون رئیس صداوسیما نیز در این مراسم گفت: امروز ما در اوج نزاع تاریخی و تمدنی خود با وحشی‌های اروپایی و آمریکایی هستیم که سگ هار خود رژیم صهیونیستی را در این منطقه پشتیبانی می‌کنند.