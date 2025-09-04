به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دومین دوره مسابقات بین‌المللی بدمینتون جام کاسپین چهارشنبه ۱۲ شهریور با حضور جمعی از مقامات کشوری، استانی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، چهره‌های برجسته ورزشی و میهمانان خارجی، به میزبانی سالن ورزشی پردیس منطقه آزاد انزلی افتتاح شد.

این رقابت‌ها با حضور ۷۵ ورزشکار از کشور‌های اندونزی، قزاقستان، امارات متحده عربی، جمهوری آذربایجان، اتریش و ایران در دو بخش دختران و پسران ۱۲ تا ۱۵ شهریور در قالب رقابت‌های رسمی و حرفه‌ای پیگیری خواهد شد.