پخش زنده
امروز: -
مقدمات اجرای خط انتقال آب از مخزن دمبدف به روستاهای بخش مرکزی چابهار با جمعیت ۳۵ هزار نفر آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان در جریان بازدید از روند آغاز عملیات اجرایی خط انتقال آب بخش مرکزی چابهار تصریح کرد: این طرح با هدف آبرسانی به ۵۸ روستای این بخش از محل منابع سدهای زیردان و پیشین در حال اجراست.
وی با بیان این که حجم عملیات اجرایی شامل اجرای خط انتقال به طول ۲۰ کیلومتر با لولههای فایبرگلاس و پلیاتیلن در قطرهای ۵۰۰ و ۳۵۰ میلیمتر است افزود: برآورد اولیه هزینه اجرای این طرح ۱۲۰ میلیارد تومان است که در صورت تخصیص کامل و بهموقع اعتبارات، پیشبینی میشود ظرف مدت کمتر از یک سال به بهرهبرداری برسد.
ارتقای کیفیت خدمات آبرسانی و تأمین پایدار آب برای روستاهای بخش مرکزی چابهار از اولویتهای این شرکت است، با بهرهبرداری از این طرح شاخص دسترسی از آب شرب ساکنان بخش مرکزی از صفر به بیش از ۹۵ درصد میرسد.