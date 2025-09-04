به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان رودبار در این نشست گفت: این نهاد فرهنگی نباید به جلسات سخنرانی محدود شود، بلکه باید به تصمیم‌گیری‌های مؤثر و کاربردی بپردازد.

حجت الاسلام ابراهیم شریفی افزود: موضوعاتی مانند شناسایی دشمنان اسلام و چگونگی برخورد با آنان، تبیین تحلیل‌های قرآنی در مقابل تحلیل‌های رایج و اطلاع‌رسانی به مردم، باید در دستور کار شورا قرار گیرد.

امام جمعه رودبار گفت: برگزاری جلساتی مانند عزاداری‌ها و یادواره‌های شهدا تأثیر مثبت زیادی دارد و باید از آنها برای کنترل و مدیریت فرهنگ جامعه استفاده شود.

وی گفت: در صورت برگزاری مستمر و هدفمند جلسات شورای فرهنگ عمومی در استان و شهرستان‌ها، این نهاد می‌تواند تأثیرات مثبتی بر وضعیت فرهنگ جامعه داشته باشد و تصمیمات کارآمدتری اتخاذ کند.

حجت الاسلام شریفی خواستار تقویت نقش شورای فرهنگ عمومی در اتخاذ تصمیم‌گیری‌های کلان شد و تأکید کرد: این شورا باید به ابزاری برای تقویت فرهنگ و هویت‌یابی جامعه تبدیل شود.