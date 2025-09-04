به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مشاور شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در جلسه هماهنگی که درخصوص اجرای طرح «پویش آزادی زندانیان غیرعمد» در هفته وحدت، برگزار شد، افزود: این زندانیان از ۱۷ ربیع‌الاول تا حداکثر پایان این ماه مبارک، از زندان آزاد می‌شوند.

حسن ملک‌محمدی افزود: این طرح ملی با محوریت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، همکاری ستاد دیه، نهاد‌های قضایی، امامان جمعه و خیّران محلی اجرا می‌شود و هدف آن کمک به زندانیانی است که به دلیل بدهی‌های مالی و حوادث غیرعمد در حبس بوده و مرتکب جرایم امنیتی یا کلاهبرداری نشده‌اند.

او ادامه داد: در این طرح، بخشی از بدهی‌ها با گذشت شاکیان و مابقی از طریق مشارکت نیکوکاران تأمین خواهد شد.

ملک‌محمدی با اشاره به جایگاه ماه ربیع‌الاول در تاریخ اسلام، از جمله آغاز هجرت پیامبر، روز ازدواج ایشان و میلاد شریف حضرت محمد (ص)، تصریح کرد: امسال به مناسبت ثبت هزار و پانصدمین سال میلاد پیامبر در سازمان کنفرانس اسلامی، برنامه‌های ملی و بین‌المللی گسترده‌تری تدارک دیده شده که آزادی گسترده زندانیان غیرعمد یکی از شاخص‌ترین آنها است.

استاندار خراسان رضوی هم در این جلسه، این اقدام را «فرصتی برای جذب سرمایه اجتماعی» دانست و گفت: این پویش علاوه بر آزادی زندانیان، حس همدلی و آرامش در جامعه ایجاد خواهد کرد؛ بنابراین تبلیغات محیطی گسترده و مشارکت مردمی باید به گونه‌ای باشد که همه احساس کنند در این فرآیند اثرگذار هستند.

غلامحسین مظفری تأکید کرد: باید این فرصت را به نمادی از پیامبر اخلاق و همگرایی اجتماعی تبدیل کنیم.

در پایان جلسه، تفاهم‌نامه همکاری بین استانداری، ستاد دیه و سازمان تبلیغات اسلامی به امضا رسید که سه محور اصلی «کمک‌های مالی مردمی، گذشت شاکیان و جلب رضایت آنان از طریق گفت‌و‌گو و میانجی‌گری» را شامل می‌شود.

بر اساس آمار مسئولان، هم اینک ۱۸ هزار محکوم غیرعمد در کشور وجود دارد که ۱۷ هزار نفر از آنها آماده آزادی در این ایام هستند.