به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ خانواده‌های مرحومین امیررضا سیفی (۲۲ ساله) و ماهان شاملی (۱۶ ساله) از شهرستان جویبار، در اقدامی انسان‌دوستانه، مبلغ ۵۰ میلیون تومان از هزینه مراسم سالگرد فرزندان خود را به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد اختصاص دادند.

این دو جوان که هر دو مکانیک ماشین‌های سنگین بودند، شهریورماه پارسال بر اثر سانحه رانندگی جان باختند. خانواده‌های داغدار آنان با اهدای این مبلغ به انجمن حمایت از زندانیان جویبار، زمینه آزادی تعدادی از زندانیان در بند را فراهم کردند.

قاسمی، مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان جویبار، با اعلام این خبر گفت: این کمک ارزشمند در مسیر آزادی زندانیانی صرف خواهد شد که به دلیل جرائم غیرعمد در زندان به‌سر می‌برند و توان پرداخت بدهی خود را ندارند.

وی افزود: در یک سال گذشته، با مشارکت خیرین شهرستان، بیش از ۳۵۰ میلیون تومان برای آزادی چهار زندانی، تهیه جهیزیه برای خانواده‌های نیازمند، کمک‌های معیشتی و هزینه‌های درمانی خانواده‌های تحت پوشش این انجمن هزینه شده است.