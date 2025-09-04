کسب مقام دوم هیات تیراندازی جانبازان و توان یابان خراسان رضوی
در پایان دومین هفته لیگ پاراتیراندازی، هیات تیراندازی جانبازان و توان یابان خراسان رضوی مقام دوم را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، رقابتهای هفته دوم مسابقات لیگ حرفهای تیراندازی جانبازان و توان یابان، بزرگداشت مقام شهدا و جانبازان دفاع مقدس ۱۲ روزه، با حضور هشت تیم و ۴۸ ورزشکار در ماده تپانچه و تفنگ، در سالن فدراسیون برگزار شد.
در این مسابقات تیم شهرداری دامغان با ۳۸ امتیاز توانست جایگاه نخست خود را در جدول حفظ کند.
تیم هیئت خراسان رضوی با کسب ۳۲ امتیاز و یک پله صعود در رده دوم و تیم شهدای مازندران نیز با کسب ۳۲ امتیاز در رده سوم قرار گرفت.