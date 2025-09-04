به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده انتظامی شهرستان عباس‌آباد از فوت مردی ۶۰ ساله در ساحل سلمانشهر خبر داد که حین شنا در منطقه ممنوعه، با یک قایق در حال حرکت برخورد کرد و جان خود را از دست داد.

سرهنگ قاسم عزیزی گفت: پس از اعلام حادثه از سوی مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، مأموران انتظامی و تیم‌های امدادی بلافاصله به محل اعزام شدند و جسد بی‌جان این فرد پس از تلاش نیروهای حاضر از آب بیرون کشیده و به بیمارستان منتقل شد.

وی افزود: متوفی به دلیل عدم آشنایی با محدوده مجاز شنا، وارد منطقه‌ای خارج از طرح سالم‌سازی دریا شده بود که همین موضوع منجر به برخورد با قایق و وقوع حادثه شد.

فرمانده انتظامی عباس‌آباد با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی در سواحل، از شهروندان خواست کودکان و نوجوانان را در سواحل به حال خود رها نکنند و تنها در محدوده‌های مجاز شنا کنند تا از بروز حوادث دلخراش جلوگیری شود.