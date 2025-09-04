پخش زنده
با اجرای ۶۲ میلیون غربالگری نرخ تنبلی چشم کودکان ایران به ۱.۵ درصد کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور در شورای اداری شاهین شهر بر نقش حیاتی این سازمان در حمایت اجتماعی و توانمندسازی جامعه هدف تأکید کردو گفت: ارائه خدمات این سازمان تنها محدود به جامعه هدف نیست و در بحرانها و حوادث، اولین نهادی که پس از هلال احمر وارد میدان میشود، اورژانس اجتماعی ۱۲۳ و مددکاران بهزیستی هستند.
سیدجواد حسینی همچنین با بیان اینکه بهزیستی از ۳۰ سال پیش تاکنون غربالگری بینایی کودکان ۳ تا ۶ سال را آغاز کرده است، افزود: در این مدت ۶۲ میلیون کودک غربالگری شدهاند.
وی ادامه داد: در شهرستان شاهین شهر امسال ۲۲ هزار کودک تحت پوشش برنامه غربالگری قرار دارند.
سید جواد حسنیی با بیان اینکه نتیجه این غربالگری نجات ۵۵۰ هزار نفر از خطر نابینایی یا کمبینایی بوده است، افزود:هم اکنون نرخ شیوع تنبلی چشم در ایران به ۱.۵ درصد کاهش یافته در حالی که میانگین جهانی ۳.۵ تا ۴ درصد است.
معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی گفت: تا پایان امسال حق پرستاری ضایعه نخاعی به صفر خواهد رسید و بخش قابل توجهی از حق پرستاری دهکهای پایین حذف میشود.
حسینی با اشاره به اینکه رویکرد این سازمان باید از مستمریپردازی به سمت توانمندسازی تغییر یابد، افزود: سال گذشته ۷۱ هزار فرصت شغلی برای مددجویان فراهم شد و امسال سهم استان اصفهان ۵ هزار فرصت شغلی است.
وی از اجرای طرح احداث دو ساختار پنل خورشیدی در استان خبر داد و گفت: در این طرح ۱۵۰۰ مددجو سهامدار خواهند شد و بدون مراجعه به بانک و ارائه ضمانت ماهانه بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان درآمد پایدار کسب میکنند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: در سال گذشته جهیزیه شش هزار مددجو و معلول تأمین شد و امسال نیز ۵۰ درصد از معلولان متقاضی ازدواج مورد حمایت ویژه قرار خواهند گرفت.
حسینی با اشاره به روند سریع سالمندی در ایران گفت: تا سال ۱۴۳۰ بیش از ۳۱ درصد جمعیت کشور سالمند خواهند بود و باید از امروز برای سالمندی سعادتمندانه برنامهریزی شود.
وی از اجرای تفاهمنامهای با وزارت آموزش و پرورش خبر داد و افزود: بر اساس این تفاهم نامه، مدارس پس از ساعات آموزشی به کانونهای محلی برای ارائه خدمات به سالمندان و معلولان تبدیل میشوند.
وی گفت: تمامی زنان سرپرست خانوار روستایی و عشایری به طور رایگان بیمه اجتماعی میشوند، همچنین بخشی از زنان سرپرست خانوار شهری نیز تحت پوشش بیمه رایگان قرار خواهند گرفت.
وی در خصوص مسکن افراد تحت پوشش افزود: گرچه متولی اصلی ساخت مسکن وزارت راه و بنیاد مسکن است، اما بهزیستی در کنار تسهیلات بانکی تا سقف ۴۵۰ میلیون تومان ۲۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض نیز به افراد دارای معلولیت و زنان سرپرست خانوار پرداخت میکند.