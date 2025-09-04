پخش زنده
زمین لرزهای دیگر امروز استانهای ننگرهار و کنر را در شرق افغانستان لرزاند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، این زمین لرزه ساعت نه و چهل و پنج دقیقه صبح امروز به وقوع محلی به وقوع پیوست و استانهای کنر و ننگرهار را به لرزه درآورد.
قدرت این زمین لرزه، چهار ممیز هفت دهم درجه در مقیاس ریشتر اعلام شده و کانون آن سیزده کیلومتری شهر جلال آباد بوده است.
از یکشنبه شب تاکنون چندین پس لرزه، استانهای شرقی افغانستان را تکان داده و شمار تلفات این رویداد درحال افزایش است.
تاکنون تعداد تلفات زمین لرزه استانهای شرقی افغانستان به هزار و چهارصد و پنجاه و هفت نفر رسیده است و در این رویداد سه هزار و سیصد و نود و چهار نفر زخمی شدند.
حمد الله فطرت معاون سخنگوی حکومت افغانستان امروز در رشته پیامهایی اعلام کرد: تعداد تلفات زمین لرزه در حال افزایش است و هنوز آمار آن نهایی نشده است.