جشن «ایران عزیز» با شعار امت احمد از ۱۲ تا ۲۱ شهریورماه در دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر) برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به مناسبت هزار و پانصدمین سالروز ولادت پیامبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و در راستای اشاعه فرهنگ وحدت و همدلی در جامعه اسلامی، جشن «ایران عزیز» با شعار امت احمد را از ۱۲ تا ۲۱ شهریورماه هر روز از ساعت ۲۰ تا ۲۳ در دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر) برگزار مینماید.
این رویداد فرهنگی–هنری با بخشهای متنوعی از جمله:
• غرفههای عرضه محصولات اقوام ایرانی و معرفی فرهنگ و آدابورسوم استانهای کشور
• اجرای برنامههای استیج شامل موسیقی اقوام، نقالی، سرود، و اجرای ویژه کودکان
• کنسرت موسیقی با حضور خوانندگان مطرح کشور
• فضای بازی برای کودکان و نوجوانان
• پویش ملی همخوانی سرود «ای ایران بخوان» با حضور ۱۵۰۰ نفر
میزبان جمع کثیری از شهروندان خواهد بود و فرصتی ارزشمند برای نمایش همبستگی ملی، غنای فرهنگی ایران اسلامی، و ترویج معارف دینی است.