به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، چهل و چهارمین دوره مسابقات مرحله نیمه نهایی قرآن کریم قرارگاه غدیر نیروی زمینی سپاه به میزبانی یگان زرهی ۶۰ عمار در اردوگاه شیرآباد برگزار شد .

این مسابقات در ۵ رده از نیروی زمینی سپاه از استان های گیلان ، مازندران و گلستان با حضور ۱۱۵ شرکت کننده در رشته های تحقیق ، ترتیل ، اذان ، مفاهیم ، و حفظ قرآن کریم برگزار و در پایان از نفرات برتر تقدیر شد.