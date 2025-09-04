پخش زنده
وزیر میراثفرهنگی با حضرت آیتالله مکارم شیرازی دیدار کرد و دوطرف درخصوص توسعه گردشگری مذهبی، حفاظت از آثار تاریخی و تقویت جایگاه فرهنگی قم به گفتوگو نشستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، به همراه اکبر بهنامجو، استاندار قم و حجتالاسلام والمسلمین قاسم روانبخش، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، با حضرت آیتالله ناصر مکارم شیرازی، مرجع تقلید شیعیان، دیدار و گفتوگو کردند.
در این دیدار، موضوعات کلیدی مرتبط با توسعه گردشگری مذهبی و زیارتی، حفاظت و مرمت آثار تاریخی و صیانت از میراثفرهنگی و معنوی قم مورد بررسی قرار گرفت و اهمیت هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و نهادهای فرهنگی برای ارتقای جایگاه قم در عرصه گردشگری و فرهنگ مورد تأکید قرار گرفت.
حاضران در جلسه ضمن تبادل نظر درباره برنامههای آینده، راهکارهای عملیاتی برای بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی و مذهبی قم و ارتقای تعاملات بینسازمانی را مورد بررسی قرار دادند تا این استان بهعنوان قطب گردشگری مذهبی و فرهنگی کشور بیش از پیش معرفی شود.