به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان
، مهرداد شریفی در گفتگوی تلفنی با خبر سیمای خوزستان گفت : آنفولانزا نوعی بیماری ویروسی است و شباهت زیادی به سرماخوردگی دارد.
او در تشریح علائم آنفولانزا جدید بیان داشت: باتوجه به اینکه این بیماری شباهت فراوانی به سرماخوردگی دارد، لذا توصیه میشود در هنگام مواجه شدن با علائم سرماخوردگی فورا به پزشک مراجعه کنید.
شریفی اظهار داشت: سرماخوردگی و آنفلوانزا میتوانند موجب شکل گیری علائمی در قسمت بالایی دستگاه تنفسی انسان شوند که گرفتگی سینوس، آبریزش بینی، گلو درد و سرفه، و همچنین علائم سیستمیک مانند تب از آن جمله هستند.
وی بیان کرد: باید به این نکته توجه داشت که نشانههای آنفلوآنزا به طور معمول سریعتر پدیدار میشوند و از شدت بیش تری نیز نسبت به سرماخوردگی برخوردار هستند.
شریفی حس درد در قسمتهای مختلف بدن را یکی از علائم آنفلونزا جدید عنوان کرد و ادامه داد: شما ممکن است هنگام سرماخوردگی متوجه دردهایی خفیف شوید، اما در صورت ابتلا به آنفلوآنزا شدت آنها بیشتر خواهد بود. اگر به آنفلوآنزا مبتلا باشید، در عضلات و مفاصل خود، اغلب در سر، کمر، و پاها احساس درد خواهید کرد. در این شرایط حتی حرکت نیز میتواند دردناک باشد.
مهرداد شریفی داشتن تب را از دیگر علائم این بیماری دانست و گفت: اگرچه ابتلا به سرماخوردگی میتواند درجه حرارت بدن شما را افزایش دهد، اما به ندرت به تب بالا منجر میشود. یکی دیگر از نشانههایی که میتوانید برای تشخیص ابتلا به آنفلوانزا مد نظر قرار دهید، تب بالا، اغلب در محدوده ۱۰۰ تا ۱۰۲ درجه فارنهایت (۳۷.۷ تا ۳۸.۸ درجه سانتیگراد) است، اگرچه تب میتواند به ویژه در کودکان درجات بالاتری نیز داشته باشد. اگر تب چند روز ادامه داشت شگفت زده نشوید. اگرچه تب احساس ناخوشایندی را در انسان ایجاد میکند، اما به خاطر داشته باشید که یکی از روشهای بدن برای مبارزه با عفونت محسوب میشود.
او اظهار داشت: در صورتیکه لرز و تعریق را تجربه میکنید که از نشانههای شایع ابتلا به آنفلوآنزا هستند. گاهی اوقات دردهای بدن میتوانند موجب لرز شوند. گاهی اوقات تب نیز میتواند موجب لرز شود، اگرچه آنفلوآنزا ممکن است حتی بدون تب نیز موجب لرز شود.
شریفی با بیان اینکه احساس ضعف و خستگی از علائم آنفلونزا به شمار میرود، تصریح کرد: سرماخوردگی میتواند گاهی اوقات شما را از پا بیندازد، یا افت انرژی نسبت به حالت عادی را موجب شود. در صورت ابتلا به سرماخوردگی، این علائم به طور معمول تنها چند روز طول میکشند. اما در صورت ابتلا به آنفلوآنزا ممکن است برای چند هفته احساس خستگی و ضعف همراه شما باشد. احتمال احساس خستگی بیش از اندازه و شدید در زمان ابتلا به آنفلوآنزا بیشتر است و به عنوان مثال، ممکن است بیشتر روز را بخوابید.
رییس مرکز بهداشت خوزستان افزود:گروههای با خطر بالا شامل کودکان، افراد ۶۵ ساله یا پیرتر، زنان باردار، و آنهایی که به بیماریهای خاص دیگر، مانند سینه پهلو، مبتلا هستند، باید تحت درمان با داروهای ضد ویروس قرار بگیرند، زیرا برخی مطالعات نشان دادهاند که ممکن است مدت بیماری یا شدت علائم آن را کاهش دهند.
مهرداد شریفی تاکید کرد: در صورت مواجهه با نشانههایی هشدار دهنده مراجعه سریع به پزشک اهمیت دارد. از جمله این نشانهها میتوان به دشواری در تنفس یا تنگی نفس، درد و فشار در ناحیه سینه یا شکم، سرگیجه ناگهانی، گیجی، استفراغ شدید یا پایدار، یا نشانههای تکرارشونده آنفلوآنزا اشاره کرد. در مورد کودکان، پزشک باید از مسائلی مانند این که چه اندازه مایعات مصرف کردهاند، دچار کم آبی بدن هستند، یا بی اشتهایی را تجربه میکنند، آگاه شود.
او گفت: اگر فکر میکنید به آنفلوآنزا مبتلا شدهاید، از تماس با دیگران پرهیز کنید. از حضور در محل کار پرهیز کنید، زیرا تنها همکاران خود و دیگران را در معرض بیماری قرار میدهید. اگر باید از خانه خارج شوید، به عنوان مثال، برای مراجعه به پزشک، از یک ماسک استفاده کنید.
آنفلوآنزا بسیار مسری است و اغلب یک بیماری ناتوان کننده و حتی مرگبار است. بهترین کاری که میتوانید برای کمک به پرهیز از انتقال بیماری انجام دهید، تزریق واکسن آنفلوآنزا است.