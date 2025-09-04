\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0628\u0648\u0634\u0647\u0631\u061b \u00a0 \u0634\u0647\u0646\u0648\u0627\u0632 \u0628\u0627 \u0633\u0627\u062e\u062a \u062f\u0644\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062a\u0646\u06af\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u062a\u0641\u0627\u0642\u06cc \u0628\u0632\u0631\u06af \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u062a\u0642\u0648\u06cc\u062a \u0648 \u0645\u0627\u0646\u062f\u06af\u0627\u0631\u06cc \u0645\u0642\u0627\u0648\u0645\u062a \u062c\u0646\u0648\u0628 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0631\u0642\u0645 \u0632\u062f.\n