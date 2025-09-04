پخش زنده
افغانستان در حالی با پیامدهای ویرانگر زلزله اخیر دستوپنجه نرم میکند که شمار قربانیان به بیش از ۱۴۵۰ کشته و ۳۳۰۰ زخمی رسیده و هزاران خانه در استانهای شرقی این کشور به کلی ویران شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «دنیا نیوز»، «فیلیپو گراندی» کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) هشدار داده است که اخراج مهاجران افغان در شرایط کنونی، فشار مضاعفی بر جامعهای وارد خواهد کرد که خود با فاجعهای انسانی مواجه است.
وی تاکید کرد که افغانستان دچار مسائل شدید اقتصادی، معیشتی و زلزلهزده توان جذب این موج بازگشت اجباری را ندارد. گفتنی است در چارچوب سیاست دولت پاکستان برای بازگرداندن اتباع افغان طبق آمار رسمی، بین سپتامبر ۲۰۲۳ تا فوریه ۲۰۲۵ دستکم ۸۴۴ هزار و ۴۹۹ تبعه افغان فاقد مدرک از پاکستان اخراج شدهاند. این درحالیست که روند بازگرداندن اتباع افغان دارای مدارک اقامتی که تعداد آنها حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر تخمین زده میشود نیز در دستور کار دولت و نهادهای امنیتی پاکستان قرار گرفته است.