به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، وزارت امور خارجه افغانستان عصر امروز در رشته پیام‌هایی اعلام کرد: مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه امارت اسلامی افغانستان با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفتگوی تلفنی کرد. وزیر امور خارجه ایران زلزله اخیر در استان کنر در شرق افغانستان را تسلیت گفت و از کمک‌های بشردوستانه به زلزله زدگان افغان اطمینان داد. مولوی امیرخان متقی نیز از جمهوری اسلامی ایران برای کمک‌های بشردوستانه و ابراز همدردی‌اش تشکر کرد.

وزیر امور خارجه افغانستان همچنین آخرین اطلاعات از مناطق زلزله زده را با همتای ایرانی خود در میان گذاشت.

جمهوری اسلامی ایران به عنوان نخستین کشور، هشتاد تن مواد غذایی را به زلزله زدگان استان‌های شرقی افغانستان اهدا کرد.

سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل نیز در سفری به کنر و ننگرهار، نیاز‌های زلزله زدگان را از نزدیک بررسی کرد.