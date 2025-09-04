پخش زنده
سیلهای اخیر در ایالت پاکستان خسارتهای سنگینی به بخش کشاورزی وارد کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «داون نیوز»، درحالیکه پاکستان این روزها به علت بارندگیهای فصلی شدید با یک سیل بزرگ در ایالت پنجاب این کشور مواجه است، گزارشها حاکی است بیش از ۲۶۵ هزار هکتار زمین کشاورزی در این کشور به زیر آب رفته و بهطور کامل یا جزئی نابود شده است.
بر اساس این گزارش منطقه فیصلآباد بیشترین آسیب را دیده و حدود ۶۴ هزار هکتار زمین و محصولات آن از بین رفته است. کارشناسان کشاورزی تأکید میکنند که کشتهای کلیدی مانند پنبه، برنج، نیشکر و علوفه خسارت جبرانناپذیری دیدهاند و این مسئله معیشت کشاورزان و امنیت غذایی کشور را تهدید میکند.
دادههای دان نیوز نشان میدهد که قیمت سبزیجات در کراچی بزرگترین شهر پاکستان پس از سیل اخیر بهطور بیسابقهای افزایش یافته است. گوجهفرنگی که پیشتر ۶۰ روپیه بهازای هر کیلو فروخته میشد، اکنون به ۲۰۰ روپیه رسیده است. صیفیجاتی همچون کدو و بادمجان نیز بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ روپیه در هر کیلو به فروش میرسند. شهروندان کراچی از نبود کنترل بر بازار و عملنکردن به نرخهای مصوب دولتی شکایت دارند و معتقدند که احتکارکنندگان بهطور مستقیم از شرایط بحرانی سود میبرند.
همزمان، افزایش قیمت گندم و آرد نیز به نگرانیها افزوده است. طبق آمار اداره آمار پاکستان قیمت کیسه ۲۰ کیلویی آرد در کراچی به ۲۱۰۰ روپیه رسیده است که بالاترین نرخ در کشور محسوب میشود. کارشناسان هشدار دادهاند که در صورت عدم اقدام فوری دولت برای بازسازی زمینهای کشاورزی، کمک مالی به کشاورزان و تدوین طرح جامع مقابله با سیلهای آینده، پاکستان در ماههای پیشرو با بحران گستردهتری در حوزه امنیت غذایی مواجه خواهد شد.