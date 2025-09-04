به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «داون نیوز»، پلیس ایالت پنجاب پاکستان اعلام کرد که در جریان عملیاتی ویژه برای آزادسازی گروگان‌ها در منطقه «کچه رونتی» واقع در بخش رحیم‌یارخان با استفاده از پهپاد‌های شناسایی و تهاجمی چندین مخفیگاه راهزن‌ها را هدف قرار داده و منهدم کرده است.

به گزارش رسانه‌های محلی، این عملیات در مناطق باتلاقی و نی‌زار‌های اطراف رود سند انجام گرفت؛ مناطقی که به دلیل موقعیت جغرافیایی دشوار و دسترسی محدود، همواره به پناهگاه امن برای گروه‌های تبهکار و راهزن‌ها تبدیل شده‌اند. پلیس ایالت پنجاب پاکستان با استفاده از فناوری پهپادی توانست از بالا حملات غافلگیرکننده‌ای انجام دهد و مخفیگاه‌های مهم باند‌های مسلح را نابود کند.

مقام‌های امنیتی می‌گویند حضور این باند‌ها در منطقه «کچه» سال‌هاست به چالشی بزرگ برای تامین امنیت مرز‌های ایالت‌های پنجاب و سند بدل شده و علیرغم اجرای ده‌ها عملیات گسترده، هنوز برخی گروه‌های مسلح در این نواحی به راهزنی و گروگانگیری ادامه می‌دهند.

فرماندهان پلیس تأکید کرده‌اند که عملیات علیه راهزن‌ها همچنان ادامه خواهد داشت و حلقه محاصره بر آنان تنگ‌تر شده است. به گفته مقامات پلیس استفاده از فناوری پهپاد‌ها نشان‌دهنده عزم نیرو‌های امنیتی برای مقابله جدی با مجرمان در دشوارترین مناطق جغرافیایی کشور است.