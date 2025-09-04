فرمانده انتظامی لرستان از کشف و توقیف ۳۰ قبضه کلت کمری و ۱۰ هزار فشنگ جنگی در محور‌های مواصلاتی استان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سردار محمدرضا هاشمی‌فر گفت: مأموران سازمان اطلاعات انتظامی لرستان، یک محموله سلاح و مهمات جنگی را که از استان‌های مرزی غرب کشور بارگیری شده بود، کشف و توقیف کردند.

وی افزود: قاچاقچیان قصد داشتند این محموله را که به طرز ماهرانه‌ای در یک دستگاه خودروی وانت سایپا جاسازی شده بود، به استان‌های جنوبی کشور منتقل کنند.

به گفته فرمانده انتظامی لرستان، در این عملیات، ۳۰ قبضه سلاح کلت کمری به همراه ۱۰ هزار فشنگ جنگی کشف و ضبط شد.

سردار هاشمی فر افزود: یک نفر از متهمان اصلی دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

وی گفت: مأموران انتظامی لرستان در اجرای طرح خلع سلاح عمومی در دو هفته گذشته موفق به کشف ۱۲۰ قبضه انواع سلاح جنگی و شکاری و توقیف ۳ دستگاه خودرو و دستگیری ۱۱ متهم شدند.

سردار هاشمی فر تأکیدکرد: پلیس برای حفظ امنیت و آرامش مردم به طور جدی با قاچاقچیان برخورد می‌کند.