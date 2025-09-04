رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: قم به دلیل موقعیت ویژه مذهبی و گردشگری خود ظرفیت بالایی برای جذب زائر و گردشگر دارد و حمایت دولت از ساخت فرودگاه اقدامی ارزشمند و ماندگار خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در دیدار وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با آیت‌الله حسینی بوشهری، وی با تأکید بر اهمیت احداث فرودگاه قم گفت: این طرح یکی از آرزو‌های اصلی مردم و مسئولان استان است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مشکلات و کمبود‌ها گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به همدلی، اتحاد و احساس مسئولیت نیاز داریم.

رئیس جامعه مدرسین ادامه داد: ملت ایران در جنگ دوازده‌روزه نشان دادند ملتی مقاوم است و اگر تدبیر‌ها همراه با اقناع مردم باشد، آینده کشور روشن خواهد بود.

وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در این دیدار با قدردانی از نقش جامعه مدرسین گفت: دولت چهاردهم همه توان خود را برای بهبود وضعیت معیشت مردم به کار گرفته است.

صالحی امیری با اشاره به ضرورت اصلاح نظام یارانه‌ها افزود: افراد برخوردار نباید به اندازه اقشار ضعیف از یارانه‌ها بهره‌مند شوند و تاکنون حذف یک دهک از یارانه‌بگیران مشکلی در اداره کشور ایجاد نکرده است.

وی در ادامه با اشاره به سیاست‌های دولت در حوزه انرژی گفت: پنج میلیارد دلار بنزین وارد کشور شده و توزیع بنزین سوپر با قیمت پنجاه هزار تومان آغاز شده است.

وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همچنین از اختصاص یک و نیم میلیارد دلار اعتبار برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی خبر داد و تصریح کرد: موانع گمرکی در این حوزه برطرف شده و تجهیزات مورد نیاز به سهولت وارد می‌شود.

نقص معرفی ظرفیت‌های گردشگری ایران به جهان

صالحی امیری ضعف اصلی گردشگری کشور را نقص در معرفی ظرفیت‌ها به جهان دانست و گفت: ایران با داشتن بیش از یک میلیون اثر شناخته‌شده ظرفیت تبدیل‌شدن به سه کشور برتر دنیا در حوزه میراث فرهنگی را دارد.

وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همچنین تأکید کرد: قم علاوه بر جایگاه دینی، دارای ظرفیت‌های تمدنی گسترده‌ای است که باید بیشتر شناسانده شود.

صالحی امیری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع فرودگاه قم پرداخت و گفت قم مقصد بسیاری از گردشگران داخلی و خارجی است و این شهر نیازمند فرودگاهی فعال و پرواز‌های مستمر است.

به گفته وی، احداث و بهره‌برداری از فرودگاه می‌تواند موجب رشد چشمگیر گردشگری در قم و ایجاد فرصت‌های شغلی گسترده در کشور شود.