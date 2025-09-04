معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس استان: با اجرای طرح‌های ویژه، میدان شهدای محراب یزد از معتادان متجاهر پاکسازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ مجید نعیم‌یاوری گفت: با توجه به نارضایتی شهروندان مبنی بر حضور عده‌ای معتاد متجاهر در میدان شهدای محراب یزد، سردار احمد نگهبان فرمانده انتظامی استان یزد دستور ویژه‌ای را در این خصوص صادر کرد.

وی افزود: به همین منظور مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و یگان امداد شهرستان یزد، طی عملیات اجرایی متعدد در ساعت‌های مختلف شبانه‌روز، تمام معتادان متجاهر میدان شهدای محراب را دستگیر کرده و آنها را تحویل کمپ‌ها و مراکز مربوط دادند.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس استان تاکید کرد: عملیات ویژه پلیس تا تثبیت کامل این میدان ادامه خواهد داشت تا ان‌شاءالله دیگر شهروندان شاهد تردد و حضور معتادان در میدان شهدای محراب نباشند.

نعیم‌یاوری از شهروندان خواست در صورت مشاهده هر گونه ناهنجاری اجتماعی، مراتب را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.