به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از سارایوو، در اقدامی از پیش اعلام نشده، انجمنی موسوم به «شورای یهودیان شهر موستار» که ریاست آن را یک تاجر و سرمایه‌دار صهیونیست به نام امیر گروس کبیری بر عهده دارد، با برگزاری مراسمی هفتادوهفتمین سالگرد استقلال رژیم منحوس صهیونیستی را جشن گرفت.

در این مراسم که با حضور برخی از اعضای کروات دولت بوسنی و هرزگوین از جمله بوریانا کریشتو، نخست وزیر کروات شورای وزیران فدراسیون این کشور برگزار شد، گالیت پلت، سفیر آکرودیته رژیم صهیونیستی که در آلبانی مستقر است نیز حضور داشت. رژیم صهیونیستی از مدت‌ها پیش تلاش دارد از طریق سرمایه‌گذاری و برگزاری مراسم‌هایی از این دست، نفوذ خود در کشور بوسنی و هرزگوین را گسترش دهد.

با این حال با توجه به نفرت عمومی نسبت به رژیم صهیونیستی در میان مسلمانان و همچنین غیرمسلمانان بوسنیایی، این رژیم از افراطیون کروات برای نیل به اهداف خود و ایجاد جای پا در بوسنی و هرزگوین استفاده می‌کند. شایان ذکر است، احزاب تندوری کروات در بوسنی و هرزگوین در زمان جنگ این کشور با سازماندهی نیرو‌های شبه‌نظامی موسوم به «شورای دفاعی کروات‌های بوسنی» جنایات گسترده‌ای را علیه مسلمانان بوسنیایی مرتکب شدند.

تنها در یک نمونه، نیرو‌های کروات با حمله به روستای مسلمانان نشین آهمیچی در سال ۱۹۹۳، بیش از ۱۰۰ مسلمان بوسنیایی را قتل‌عام و بیش از ۱۵۰ خانه را به آتش کشیدند. بسیاری از سردمداران و فرماندهان کروات بوسنی بعد‌ها به جرم ارتکاب جنایات جنگی محاکمه شدند.