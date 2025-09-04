به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی لامرد گفت: در راستای برخورد با قاچاق احشام، ماموران فرماندهی انتظامی لامرد هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ مشکوک شدند و آن را برای بررسی متوقف کردند.

سرهنگ حسن امجدیان افزود: در بازرسی از این خودرو تعداد ۱۱ راس گوسفند فاقد هر گونه مجوز قانونی کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان لامرد با بیان اینکه کارشناسان ارزش احشام مکشوفه را سه میلیارد ریال برآورد کردند گفت: در این خصوص یک متهم دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شد.

شهرستان لامرد در جنوب فارس و در فاصله ۳۶۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.