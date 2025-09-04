رئیس سازمان بهزیستی کشور : بودجه سازمان بهزیستی با ۵۶ درصد افزایش به ۲.۱ درصد بودجه عمومی کشور رسیده و خدمات حمایتی ارتقا یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس سازمان بهزیستی کشور در جلسه شورای اداری شهرستان برخوار که در فرمانداری برگزار شد، گفت: بودجه سازمان بهزیستی با ۵۶ درصد افزایش به ۲.۱ درصد بودجه عمومی کشور رسیده و خدمات حمایتی ارتقا یافته است.

سیدجواد حسینی به تشریح اقدامات و برنامه‌های سازمان بهزیستی پرداخت و گفت: بودجه این سازمان با ۵۶ درصد افزایش همراه بوده و نسبت بودجه بهزیستی به کل بودجه کشور به رکورد بالایی رسیده است.

وی افزود: اکنون بودجه بهزیستی به ۲.۱ درصد بودجه عمومی کشور رسیده و این امر امکان پوشش نیاز‌های بیشتر و ارتقای کیفیت خدمات را فراهم کرده است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور افزایش یارانه‌های شبانه‌روزی تا ۴۳ درصد، ارتقای خدمات پرستاری با رویکرد خانواده‌محور تا ۵۰ تا ۶۰ درصد و حمایت از اشتغال خانوار‌ها بین ۵۰ تا ۶۰ درصد در سال جاری را از دیگر اقدامات برشمرد.

سید جواد حسینی به قانون حمایت از معلولان اشاره کرد و گفت: اجرای کامل آن نیازمند ۷۰ همت است و تاکنون اقدامات مهمی شده بطوریکه برای اولین بار در ۱۲ سال گذشته آزمون استخدامی ویژه معلولان برگزار شده و تا کنون ۴۰۰۰ نفر جذب کار شده‌اند.

وی همچنین به ارتقای مستمری مددجویان، ساخت و تحویل ۲۱۰ هزار واحد مسکونی برای معلولان و در دست اجرا بودن ۱۴۰ هزار واحد دیگر اشاره کرد.

معاون وزیر کار و رفاه اجتماعی بر اهمیت اورژانس اجتماعی ۱۲۳ در کنترل و کاهش آسیب‌ها تاکید کرد و گفت: این سامانه در دو سال گذشته دو میلیون مداخله حرفه‌ای انجام داده و با نیروی انتظامی همکاری نزدیکی داشته است.

سید جواد حسینی افزود: بودجه پایدار ۵۰ میلیارد تومانی برای اورژانس اختصاص یافته و خدمات آن افراد در معرض خطر را از محیط ناامن دور می‌کند و نظام ارجاع مناسب برای ارائه خدمات ایجاد کرده است.

وی به برنامه‌های توانبخشی مبتنی بر جامعه اشاره کرد و گفت: پوشش ۹۵ درصدی توانبخشی در روستا‌ها و اجرای طرح‌های غربالگری چشم و شنوایی با پوشش بالای ۹۰ درصد از اقدامات شاخص سازمان است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود:غربالگری استعدادیابی و مهارت‌آموزی کودکان ۳ تا ۶ سال، هدایت تحصیلی در سن ۱۱ سالگی و آموزش مهارت‌های شغلی در سنین ۱۶ تا ۱۸ سال، زمینه اشتغال و توانمندسازی سالمندان و معلولان را فراهم می‌کند.

سید جواد حسینی تاکید کرد: تمام زنان سرپرست خانوار روستایی بیمه رایگان دریافت می‌کنند و ۳۰ درصد زنان شهری تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت. ایجاد ۱۶۰ فرصت شغلی برای افراد دارای معلولیت، تامین ویلچر برای نیازمندان و اجرای طرح پنل خورشیدی برای معلولان سخت‌اشتغال از دیگر اقدامات برنامه‌ریزی شده در سال جاری است.