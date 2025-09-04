گردهمایی مدیران ملی کانونهای پرورش فکری کشور در مشهد
گردهمایی مدیران ملی کانونهای پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور در مشهد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضوی گفت: در این دوره سه روزه، شش کارگاه و بیش از ۱۰ سخنرانی با محوریت توانمندسازی و آموزش برای بررسی سیاستهای کلی و رسیدن به راهبرد تحول گرا برپا شد.
محمدمهدی حسین پور افزود: گردهمایی مدیران کل به دنبال ایجاد کانون متعالی است تا خدمت رسانی این مراکز را براساس شعارهای کانون که مخاطب محوری، مرکز محوری، نوجوان محوری و رشد و توانمندسازی است، متمرکز کند.