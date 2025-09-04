تیم سیمرغ در لیگ هاکی روی یخ دختران کمتر از ۱۸ سال کشورمان مقابل سپندار به برتری رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در یازدهمین بازی از لیگ هاکی روی یخ دختران کمتر از ۱۸ سال کشورمان، تیم سیمرغ با دو گل مقابل سپندار به برتری رسید و با ۱۰ امتیاز به صدر جدول رده بندی راه یافت. گل‌های تیم سیمرغ را شارمین طباطبایی و آوین تاروردی زاده به ثمر رساندند.

در پایان این بازی آیدا یزدانیان از تیم سپندار و رومینا اسماعیلی از تیم سیمرغ به عنوان تاثیرگذارترین بازیکنان دو تیم معرفی شدند.

قضاوت این دیدار را حوریا غریبی، سیما جولایی و امیرحسین رودسرابی برعهده داشتند و هاله ملک مدنی در میز داوران وقایع بازی را ثبت کرد.

در ادامه این رقابت‌ها جمعه ۱۴ شهریور تیم‌های هما و سپندار به مصاف هم می‌روند.