بزرگترین فرش تصویری تاریخی ایران در موزه اکبریه بیرجند رونمایی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی درارتباط تلفنی با برنامه میز خبر صدا و سیمای استان گفت: هفته آینده خراسان جنوبی میزبان رویدادی فرهنگی با ابعاد ملی و بینالمللی خواهد بود و بزرگترین فرش تصویری تاریخی ایران پس از سالها به زادگاه خود بازمیگردد.
برآبادی افزود: این فرش نفیس و بیش از صد ساله که در استان سفارش داده و بافته شده است، به همراه هشت شی تاریخی دیگر از موزه ملی ایران در موزه اکبریه به نمایش گذاشته میشود.
وی با اشاره به اینکه این فرش سالها در موزه کاخ گلستان نگهداری میشد گفت: پژوهشگران در حال بررسی ابعاد مختلف این اثر هستند تا معنای نقشها، هویت بافنده و حتی احتمال وجود بنایی که تصاویر آن روی فرش نقش بسته و اکنون از بین رفته است، مشخص شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی همچنین به ثبت میراث طبیعی استان اشاره کرد و افزود: در شش ماه گذشته هشت پرونده برای ثبت درختان کهنسال خراسان جنوبی تشکیل شده و دو درخت در شهرستان خوسف نیز در مسیر ثبت قرار دارند.
برآبادی گفت: در حوزه باستانشناسی نیز کاوشهای شهرستان سرایان مورد توجه وزارت میراث فرهنگی قرار گرفته و آثار سنگی ارزشمندی در این منطقه کشف شده است و نتایج اولیه نشان میدهد این آثار میتواند قدمت استان را به بیش از ۲۰۰ هزار سال پیش برساند.
وی همچنین از اجرای طرح جمعآوری عکسهای قدیمی استان خبر داد و گفت: این تصاویر پس از ثبت و مستندسازی در قالب کتاب منتشر و در موزهها و مرکز اسناد استان نگهداری خواهد شد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با بیان اینکه خراسان جنوبی با داشتن حدود سه هزار اثر تاریخی، از گسترهای غنی از میراث فرهنگی برخوردار است افزود: این گستردگی در برابر محدودیت اعتبارات، ضرورت همکاری جمعی دستگاهها را دوچندان میکند تا حفاظت و معرفی این گنجینههای ارزشمند به بهترین شکل انجام شود.