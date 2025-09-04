مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت راه اندازی مرکز سرمایه گذاری استان گفت: تاکنون در این مرکز بیش از ۱۳۰ طرح اقتصادی از ظرفیت و پتانسیل استان با کمک دانشگاه رازی آماده سرمایه گذاری شده است.

به‌گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، محمود رشیدی اقدم گفت: در مرکز سرمایه گذاری استان نماینده تمام دستگاه‌های اجرایی برای توجیه فنی اقتصادی و امکان سنجی طرح‌ها حضور دارند و به سرعت اقدام به صدور مجوز می‌کنند.

وی افزود: از زمان راه اندازی این درگاه بیش از ۱۰۶ هزار مجوز در استان صادر شده که ۱۲ هزار و ۲۱۷ مورد آن امسال بوده است.

به گفته رشیدی اقدم در یکسال گذشته ۱۶ هزار و ۹۵۹ طرح اقتصادی معرفی و با پرداخت بیش از ۲.۵ همت تسهیلات ارزان قیمت بانکی زمینه ایجاد ۱۹ هزار فرصت شغلی در استان فراهم شد.