رئیس‌جمهور لبنان با محکوم کردن حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به منطقه‌ای در نزدیکی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل اعلام کرد که این رژیم همچنان جامعه جهانی را با حملات خود به این کشور به چالش می‌کشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «جوزف عون» در تماس تلفنی با «دیوداتو آبانیارا» فرمانده نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در لبنان (یونیفل) جویای وضعیت سلامتی نظامیان بین‌المللی شد که روز چهارشنبه در معرض حمله پهپادی رژیم صهیونیستی قرار گرفتند.

عون تاکید کرد: لبنان این حمله را محکوم می کند، به ویژه که این حمله خطرناکترین از زمان توافق آتش بس اخیر محسوب می‌شود و اندکی پس از تمدید ماموریت این نیروها از سوی شورای امنیت تا پایان سال ۲۰۲۷ صورت گرفت.

رئیس جمهور لبنان ادامه داد: این قبیل حملات بار دیگر نشان داد که اسرائیل همچنان جامعه جهانی را به چالش می کشد، جامعه جهانی چند روز قبل خواستار توقف حملات علیه لبنان و عقب نشینی نظامیان اسرائیلی از مناطقی شد که در جنوب لبنان اشغال کرده و نیز بازگشت اسرای لبنانی و اجرای کامل قطعنامه ۱۷۰۱ را خواستار شد.

وی تصریح کرد: خطرناک‌تر این است که حمله اخیر به نیروهای حافظ صلح در حالی انجام شد که اسرائیل از فعالیت های یونیفل آگاه بود و این حمله عامدانه بوده است.

رئیس جمهور لبنان از جامعه جهانی خواست که مانع نقض مکرر قطعنامه های شورای امنیت از سوی رژیم صهیونیستی شود.

وی با اشاره به تداوم حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان، از شهادت و زخمی شدن شماری بر اثر آن و هدف قرار دادن منازل و زیرساخت های غیرنظامی خبر داد.

پهپادهای اسرائیلی روز چهارشنبه با پرتاب نارنجک، مواضعی را در نزدیکی مقر نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان هدف قرار دادند.

یونیفل اعلام کرد که یک نارنجک در فاصله ۲۰ متری و سه نارنجک هم در فاصله تقریباً ۱۰۰ متری نیروها و خودروهای سازمان ملل فرود آمد که یکی از جدی‌ترین حملات به پرسنل و اموال یونیفل، از زمان توافق ترک مخاصمه در نوامبر گذشته است.

رژیم صهیونیستی از زمان اجرایی شدن توافق آتش‌بس مورد حمایت آمریکا و فرانسه در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴، (هفتم آذر ۱۴۰۳) بین این رژیم و لبنان، هزاران بار آتش‌بس را نقض کرده و برخلاف این توافق همچنان پنج تپه لبنانی را که در جنگ اخیر تصرف کرده است، در اشغال خود دارد.