به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حجت الاسلام طهماسبی در نشست با فرماندهی انتظامی استان با اشاره به اهمیت تقویت پلیس اجرای احکام گفت: تخصصی کردن پلیس اجرای احکام می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت خدمات قضایی به اصحاب پرونده و کاهش زمان اجرای آرای صادره و نیز کاهش فشار کاری بر کلانتری‌ها داشته باشد.

وی بر لزوم همکاری مؤثر نهاد‌های مختلف در خدمت‌رسانی به مردم در نظام جمهوری اسلامی تأکید کرد و افزود: گره گشایی از کار مردم و خدمت به آحاد جامعه در گرو همکاری و تعاملات بین بخشی است.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به ضرورت سامان‌دهی وضعیت اتباع در استان اظهار داشت: یزد به عنوان یکی از استان‌های مهاجرپذیر، میزبان طیف گسترده‌ای از اتباع با گرایش‌ها و تفکرات مختلف است که مدیریت این موضوع نیازمند تدبیر دقیق و همکاری مؤثر تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط است.