به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، موسوی نژاد معاون فنی صدا و سیمای خراسان جنوبی با حضور در برنامه میز خبر شبکه خاوران گفت: با توکل به خدا و با کمک دوستان و همه مسئولان صدا و سیمای استان، HD سازی شبکه استانی که از مهم‌ترین طرح‌ها بود، به مرحله پایانی رسید و در سفر امروز جناب جبلی رئیس صدا و سیمای کشور به استان، افتتاح خواهد شد.

وی افزود: این طرح شامل HD شدن استودیو‌های پخش، سالن‌های ارتباطی و فرستنده‌های تلویزیونی می‌شود.

موسوی نژاد گفت: در کنار این پروژه، ما ۷۵ ایستگاه روستایی شبکه‌های دیجیتال راه‌اندازی کردیم که ۸۴ روستا را در شهرستان‌های طبس، قاین، بیرجند، خوسف، سربیشه، نهبندان، درمیان، زیرکوه، عشق‌آباد و ... پوشش می‌دهد.

معاون فنی صدا و سیمای خراسان جنوبی افزود: در مورد برخی روستا‌ها که زیرساخت مناسب ندارند، مواردی همچون محوطه فنس شده و دکل امکان نصب فرستنده را فراهم می‌کند و زیرساخت هزینه بالایی ندارد، اما خود فرستنده‌ها گران هستند.

وی گفت: تا پیش از این، چهار شهرستان از شبکه HD برخوردار بودند و اکنون ۱۱ شهرستان از این امکان بهره‌مند می‌شوند و سه فرستنده FM و استودیو جدید خبر نیز از دیگر برنامه‌های افتتاحی است.

موسوی نژاد افزود: در مجموع ۹۰ طرح افتتاحی داریم که حاصل تلاش سال‌های گذشته با حدود ۱۴۵ میلیارد تومان اعتبار است.

معاون فنی صدا و سیمای خراسان جنوبی همچنین گفت: همکاران توانمندی داریم و تمام اتفاقات به دست همکاران بومی استان انجام شده است و عدالت محوری و عدالت گستری شعار ماست و در مناسبت‌ها به شهرستان‌ها و گاهی روستا‌ها می‌رویم تا مراسمات مختلف را پوشش دهیم.

موسوی نژاد افزود: استودیوی جدید خبر امکانات به‌روز دارد و بک‌ها و آیتم‌ها تغییر کرده‌اند و کیفیت HD و Full HD دارد و هم استانی‌ها خبر ساعت ۲۰ امشب را از استودیو جدید تماشا می‌کنند.