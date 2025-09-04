پخش زنده
دانشگاه فرهنگیان برای اولین بار اقدام به پذیرش بدون آزمون دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه فرهنگیان بر اساس آئیننامه پذیرش بدونآزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد مینماید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در راستای اجرای سیاستهای حمایت و هدایت استعدادهای درخشان شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر برنامهریزی برای شناسایی و حمایت از استعدادهای درخشان و همسو با سیاستهای ابلاغی کلی مقام معظم رهبری در ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش و به منظور تسهیل ادامه تحصیل برگزیدگان علمی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان؛ دانشگاه فرهنگیان برای اولین بار اقدام به پذیرش بدون آزمون دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی (بر اساس آئیننامه پذیرش بدونآزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد (مینماید. داوطلبان میتوانند از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ لغایت جمعه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ با مراجعه به آدرس https://talent.cfu.ac.ir ثبت نام و اقدام به ثبت اطلاعات و بارگذاری مدارک نمایند. امتیازات مصاحبه شامل مستندات آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و میزان تسلط به زبانهای خارجی خواهد بود که داوطلبان تمام این مستندات را در سامانه بارگذاری خواهند کرد.
پذیرش کلیه دانشجویان با توجه به امکانات دانشگاه، مطابق با «آئیننامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد، مصوبات وزارت متبوع و سیاستگذاری دانشگاه» انجام میپذیرد و تایید نهایی آن از طریق سازمان سنجش آموزش کشور میباشد.
ظرفیت پذیرش بدون آزمون حداکثر به اندازه ۴۰ درصد ظرفیت پذیرش با آزمون دوره روزانه در هر رشته است که اختصاص "دو سوم" از این ظرفیت به دانشآموختگان دانشگاه فرهنگیان و "یک سوم" باقیمانده به دانش آموختگان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی الزامی است. امکان جابجایی ظرفیت دو دانشگاه، وجود ندارد.
دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته پس از شش نیمسال تحصیلی با گذراندن حداقل سه چهارم از کل واحدهای درسی دوره، به لحاظ معدل کل؛ جزء بیست درصد برتر دانشجویان همرشته و هم ورودی در کل دانشگاه باشند و حداکثر در مدت هشت نیمسال دانش آموخته شوند.
دانشجویانی که دارای هرگونه محکومیت انضباطی (از شورای انضباطی دانشگاه یا وزارت عتف) با هر درجه و عنوان باشند امکان ورود به مقطع بالاتر از طریق سهمیه استعداد درخشان را ندارند.
رتبههای اول تا پانزدهم نهایی المپیادهای علمی دانشجویی برای ورود به همان رشته برگزیده یا رشتههای مرتبط با آن و با گواهی معتبر دبیرخانه المپیاد و سازمان سنجش آموزش کشور بدون مصاحبه قابل پذیرش خواهند بود. دانشجوی نمونهکشوری سال بر اساس مصوبه شورای هدایت و با معرفینامه معتبر از سازمان امور دانشجویان پذیرش خواهند شد.
پذیرش برای سال تحصیلی بلافاصله پس از دانشآموختگی و صرفا برای یکبار امکانپذیر است. دانشجویان میبایست تا پایان شهریورماه سال پذیرش فارغ التحصیل شوند و در غیر این صورت قبولی آنان در مقطع بالاتر لغو خواهد شد.
هر داوطلب مجاز به انتخاب یک رشته / گرایش میباشد. ادامه تحصیل دانشجویان در دوره کارشناسی ارشد فقط در گرایشهای مختلف همان رشته تحصیلی مقطع کارشناسی مجاز میباشد.
دانش آموختگان و دانشجویان رشتههای دبیری باید قبل از ثبتنام موافقت کتبی و بدون قید و شرط وزارت آموزش و پرورش را مبنی بر ادامه تحصیل دریافت و آن را نزد خود نگه دارند تا به هنگام قبولی در دانشگاه ارائه کنند. بدیهی است در صورت قبولی باید مجدداً به وزارت آموزش و پرورش تعهد خدمت بسپارند.