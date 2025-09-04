پخش زنده
امروز: -
برداشت سیب از ۲ هزار ۹۹۷ باغات شهرستان شیروان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ عملکرد این سطح از کشت ۲۵ تن در هکتار است که خراسان شمالی قطب تولید سیب است، اما مشکلات اصلی منطقه در بحث سیب، عدم حمایت بخش دولتی در خرید تضمینی و نبود اتحادیههای سیب کاران و کارگاههای فرآوری صنعتی و نیمه صنعتی که باغداران درخواست حل آن را دارند.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسانشمالی به خبرگزاری صدا و سیما گفت: تولید ۶۰ هزار تن سیب از سطح پنج هزار هکتار باغهای استان پیشبینی شد که ارزش اقتصادی آن ۱۲ هزار میلیارد ریال برآورد میشود.
صفدر صفدری گفت: خراسانشمالی از نظر سطح زیرکشت سیب در کشور رتبه دهم و از نظر میزان تولید رتبه سیزدهم را دارد.
وی افزود: بیش از ۶۴ درصد تولید سیب استان مربوط به شهرستان شیروان است و شهرستانهای اسفراین و بجنورد به ترتیب در رتبههای دوم و سوم تولید این محصول قرار دارند.