درِ باغ ایرانی به روی گردشگران شیراز گشوده شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، باغ ایرانی شیراز با طراحی و اجرای شرکت مهندسین مشاور شهر راز به بهرهبرداری رسید.
محمدرضا نجیمی، مدیرعامل این شرکت در حاشیه مراسم افتتاحیه اظهار کرد: باغ ایرانی اثری ماندگار در کنار دیگر باغهای تاریخی شیراز است که با الهام از معماری اصیل ایرانی طراحی و اجرا شد. همانگونه که هر باغ تاریخی روایتگر فرهنگ و تمدن عصر خود بوده، این مجموعه نیز فرهنگ امروز ما را برای آیندگان حفظ خواهد کرد.
وی با بیان اینکه طراحی این مجموعه توسط مهندس روانیان و با نظارت و اجرای شرکت شهر راز انجام شده است، افزود: این پروژه در زمینی به وسعت حدود ۱۱ هکتار و با اعتباری بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد ریال طی پنج تا شش سال به سرانجام رسید.
نجیمی به مشخصات باغ اشاره کرد و گفت: وجود نهر میانی، آبنماهای فرعی، حوض فرش سنگی در انتهای باغ که به شکل یک تابلوی فرش ایرانی طراحی شده، گالری بزرگ و فضاهای سبز و تفریحی از مهمترین ویژگیهای این مجموعه است.
وی تأکید کرد:ماهیت این پروژه هنری و فرهنگی سبب شد تا زمان طولانیتری برای اجرا صرف شود تا کیفیت و اصالت آن مطابق طرح مدنظر طراح حفظ شود. اکنون این باغ به شهرداری منطقه تحویل داده شده و مدیریت و بهرهبرداری آن بر عهده شهرداری خواهد بود.