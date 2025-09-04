پخش زنده
امروز: -
نمایش «گزارش تغییر به روایت یک جوجه اردک زشت» در پردیس هنر اصفهان به روی صحنه رفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ این اثر به نویسندگی و کارگردانی احسان جانمی، تلفیقی از نشانههای نمایشی، فانتزی و استعارههای اجتماعی است، که داستان جوجه اردک زشت را به زبان امروزی و در فضایی متفاوت بازخوانی میکند.
سرگذشت جوجه اردک در این اثر، گزارشی شاعرانه از تغییر، پذیرش و مواجهه با قضاوتهای بیرونی است؛ جایی که شخصیتها در میانه جنگ بقا و جستجوی هویت، مرز میان واقعیت و رؤیا، و فردیت و جمع را از نو تعریف میکند.
نمایشنامه این اثر کمدی، برگزیده بیست و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان بوده است.
عباس فخری، ستاره حسینی، محمدجواد پاک نژاد، رضا توکلی، فروغ زمانی، پدرام زرین نقش، ساقی جعفرزاده، احمدرضا ظهرابی نژاد، علی آقایی، مهدی کریمی، آنیتا جان نثاری، صبا اخلاقی، نوشا کریمی، نیایش بخشی، هاجر رشیدی، پریناز صمدزاده و محمدحسین نظریان در این نمایش به ایفای نقش میپردازند.
نمایش «گزارش تغییر به روایت یک جوجه اردک زشت» از سوم تا ۲۰ شهریور هرروز از ساعت ۱۸:۳۰ در پردیس هنر واقع در خیابان آبشار سوم، روبروی هنرستان رازی (شهربازی سابق) به روی صحنه میرود.