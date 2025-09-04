به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در مسابقات منطقه ۳ کشور که به میزبانی قم برگزار شد، تیم خردسالان استان مرکزی با مربیگری جهانشاهلو بعد از تیم‌های تهران و قم، عنوان سوم تیمی را بدست آورد.

در این مسابقات که در ورزشگاه نخلستان قم برگزار شد، کیان خدیمی سامیار شاه منصوری و محمد حسین عسکری مدال نقره را بر گردن آویختند و سید متین مقدسی علیرضا خالقی امیررضا زمانی و آراد صفری چهار نشان برنز برای ورزش استان مرکزی به ارمغان آوردند.

علاوه بر این ۳ تیم، ورزشکارانی از استان‌های اصفهان، سمنان و چهارمحال بختیاری در این مسابقات با هم رقابت کردند.