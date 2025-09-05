به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ اجرای این طرح اقدامی مهم در مسیر تقویت صادرات و خودکفایی صنعت گاز کشور است.

رئیس تعمیرات پالایشگاه یازدهم گفت: عملیات تعمیر، نصب و راه‌اندازی پمپ فوق‌سرد مستغرق در مخزن ذخیره‌سازی بوتان این پالایشگاه با بهره‌گیری از دانش فنی و خلاقیت کارکنان داخلی، با موفقیت انجام شد.

سید پیام سجادی افزود: این دستاورد بزرگ که با همکاری سازندگان داخلی و به‌کارگیری تجهیزات بومی حاصل شده است، گامی ارزشمند در مسیر خودباوری و خودکفایی صنعتی است که به حفظ تولید پایدار و صیانت از منابع ملی کمک می‌کند.

وی گفت: این پمپ با توان ۸۰۰ کیلووات و ظرفیت انتقال ۱۲۵۰ مترمکعب در ساعت، مسئول انتقال بوتان سرد به کشتی‌های صادراتی است. به دلیل تحریم‌های ظالمانه، تأمین قطعات یدکی اصلی این دستگاه با مشکل مواجه شده بود.

سجادی ادامه داد: با همت متخصصان نوآور و خلاق واحد تعمیرات پالایشگاه، این پمپ در کارگاه داخلی بازسازی و تعمیر شد و عملیات پیچیده نصب آن نیز برای اولین بار در پالایشگاه یازدهم با موفقیت انجام گرفت. تیم تعمیراتی با کار شبانه‌روزی و بی‌وقفه در مدت ۴۸ ساعت، نصب و تست عملکردی پمپ را به پایان رساندند.

وی تأکید کرد: این موفقیت بزرگ در شرایط سخت تحریمی و حساسیت بالای عملیات تعمیرات اساسی پالایشگاه، نقش مهمی در شکوفایی اقتصاد ملی و قطع وابستگی به کالا‌های خارجی ایفا می‌کند.