به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین اردوی آمادگی تیم هندبال جوانان دختر اعزامی به مسابقات آسیایی بحرین ۱۴ تا ۲۱ شهریور به میزبانی تهران برگزار می‌شود.

ریحانه حسینی، ثنا فتوحی بافقی، هستی آریان‌فر، آرزو طالعی بافقی، دیانا رضایی، ملیکا صفی‌خانی، نازنین زهرا بهارلو، پریسان احمد خسروی، فاطمه الفت‌نیا، زهرا جبرائیلی، زهرا افشاری، ستایش شکوری‌پور، سیده فاطمه حسینی، صبا دهقانی، سارینا رستمی، دینا درخشان‌مهر، هستی شیخعلی‌زاده، فاطمه بهزادی‌مقدم، آسمان بدوی، نگار باباصفری، تینا خوش‌نژاد و مریم نوذری ۲۲ بازیکن دعوت شده به این اردو هستند.

مریم رضائیان (مدیر تیم)، عزت‌اله رزمگر (مشاور فنی)، خدیجه قانع (سرمربی)، شیدا فلاحی (کمک مربی)، اکرم حبیب‌لو (فیزیوتراپ) کادر فنی تیم هندبال جوانان دختر کشورمان را تشکیل می‌دهند.

سومین دوره بازی‌های جوانان آسیا ۳۰ مهر تا ۹ آبان به میزبانی بحرین برگزار خواهد شد.