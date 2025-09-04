وزیر نیرو با بیان اینکه طی یک سال گذشته اقدامات مؤثری در حوزه تولید و مدیریت مصرف برق انجام شد که ناترازی موجود را تا حدی کاهش داده است، گفت: با آغاز فصل پاییز و کاهش نسبی دما، ناترازی و خاموشی‌ها به حداقل خواهد رسید.

وی ادامه داد: در یک سال گذشته بیش از ۴.۲ درصد به ظرفیت تولید برق نیروگاه‌های غیرآبی کشور اضافه شد. ظرفیتی معادل کل ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی احداث‌شده در سال‌های گذشته، به ظرفیت برق خورشیدی کشور افزوده شد و از سوی دیگر، با اقدامات مدیریت مصرف، میزان کمبود تأمین برق نسبت به سال گذشته ۱۶ درصد کاهش یافت؛ به‌طوری که مجموع کمبود تأمین برق از ۱۷ هزار و ۵۵۷ مگاوات به ۱۴ هزار و ۷۴۵ مگاوات کاهش پیدا کرده است.

