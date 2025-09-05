به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ علیرضا باستین افزود: علاوه بر این مشکلات، مدت دار بودن زمان نگهداری فرآورده‌های خونی موجب کاهش ذخیره بانک خونی استان شده است، بنابراین انتظار می‌رود افراد واجد شرایط به پایگاه‌های انتقال خون مراجعه کنند.

وی گفت: ۵۰۰ بیمار تالاسمی و هموفیلی در استان بوشهر نیازمند دریافت مستمر خون هستند که اکنون این سازمان با کاهش چشمگیر کلیه گروه‌های خونی مواجه است.

باستین ادامه داد: پایگاه‌های انتقال خون در شهر بوشهر همه روزه صبح و بعد از ظهر و شهر‌های گناوه، کنگان و دشتستان صبح‌ها از ساعت ۸ تا ۱۲ و شهر دیلم روز‌های دوشنبه بعد ازظهر، آماده خونگیری از واجدین شرایط هستند.

وی افزود: میانگین سن اهدای خون در استان بوشهر ۱۸ تا ۶۵ سال است.

باستین اضافه کرد: پایگاه‌های مقاومت بسیج، مساجد، ادارات و نهاد‌هایی که درخواست تیم‌های سیار خون گیری دارند می‌توانند با ارتباط با روابط عمومی انتقال خون استان، نسبت به دریافت خدمات تیم سیار اقدام کنند.

وی با دعوت از مردم خواست: واجدین شرایط، اهدای خون این مایه حیاتی را به زمان و مناسبت خاصی موکول نکنند و هرزمان که برای آنها مقدور است به پایگاه‌های انتقال خون مراجعه و با اهدا خون به اهدا زندگی اقدام کنند.