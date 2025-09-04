مهدیه اسفندیاری به جرم حمایت از کودکان مظلوم غزه و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در کشور مدعی حقوق بشر، فرانسه زندانی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، این شهروند ۳۹ ساله ایرانی که از سال ۲۰۱۸ در شهر لیون فرانسه سکونت داشت، در اسفند ۱۴۰۳ ناپدید شد.

خانواده اسفندیاری پس از بی‌خبری طولانی از دخترشان، موضوع را به مقام‌های ایرانی اطلاع دادند و پیگیری وضعیت این شهروند ایرانی از همان زمان آغاز شد.

بیشتر بخوانید: برگزاری همایش غزه در پارسیان

در کشوری که مدعی مهد آزادی بیان است، افراد به جرم اظهارنظر درباره نقض حقوق بشر از سوی رژیم‌صهیونیستی تحت فشار قرار گرفته و بازداشت و محاکمه می‌شوند.

مهدیه اسفندیاری، مترجم و دانش‌آموخته دانشگاه لیون فرانسه است.