چهارمین مرحله اردوی تیم ملی تکواندو دختران برای حضور در بازیهای المپیک ناشنوایان با چهار ورزشکار اعزامی به این بازیها برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، طبق برنامه ریزی محبوبه محمدنژاد و بنفشه نصرتی، سرمربی و مربی تیم ملی تکواندو دختران ناشنوا (کیوروگی)، چهارمین اردوی آماده سازی این تیم برای اعزام به بازیهای المپیک ناشنوایان از جمعه (۱۴ شهریور) آغاز می شود و تا ۲۷ شهریور در کمپ تیمهای ملی فدراسیون ورزش های ناشنوایان ادامه دارد.
محدثه غلامى (وزن ۴۹- کیلوگرم)، فاطمه زهرا زلیکانى (وزن ۵۷- کیلوگرم)، شبنم یارى (وزن ۶۷- کیلوگرم) و نسبیه شهبازى (وزن ۶۸+ کیلوگرم) که ترکیب تیم ملی تکواندو دختران را در بازیهای المپیک ناشنوایان تشکیل میدهند، در این اردو حضور خواهند داشت.
این ورزشکاران امروز (پنجشنبه ۱۳ شهریور) وارد اردو میشوند تا از جمعه تمرینات شان را آغاز کنند.
بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.