۷۶ کیلو و ۹۰۰ گرم تریاک در عملیات مشترک پلیس بوانات و خرمبید کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر فارس گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان فارس از خبری مبنی بر فعالیت و تردد قاچاقچیان در انتقال یک محموله مواد مخدر از شرق کشور باخبر و به مکان مورد نظر اعزام شدند.

سرهنگ بیژن بارسالاری افزود: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر فارس با هماهنگی و تعامل مشترک با عوامل انتظامی شهرستان‌های بوانات و خرم بید، در این خصوص یک دستگاه کامیون را در ورودی شهرستان خرم بید شناسایی و توقیف کردند.

وی بیان کرد: در بازرسی از این کامیون ۷۶ کیلو و ۹۰۰ گرم تریاک کشف و در این خصوص ۲ قاچاقچی مواد مخدر نیز دستگیر شدند.

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر فارس گفت: مبارزه پلیس با قاچاقچیان مواد مخدر به صورت ویژه و مستمر در دستور کار قرار دارد.