وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در بازدید از بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی نور قم گفت: نقش چنین طرحهایی زیربنایی در ارتقای جایگاه قم بهعنوان قطب گردشگری سلامت کشور کمک میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سیدرضا صالحی امیری، ظهر امروز در ادامه برنامههای سفر خود به قم، از بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی نور بازدید کرد.
بیمارستان نور که با زیربنای بیش از ۹۴ هزار مترمربع در حاشیه بلوار آیت الله بروجردی در حال تکمیل است، یکی از بزرگترین طرحهای درمانی کشور به شمار میرود. این مرکز درمانی در فاز نخست با ظرفیت ۳۰۰ تخت در ۱۲ طبقه راهاندازی میشود و در مجموع ظرفیت نهایی آن به ۵۰۶ تخت خواهد رسید.
از ویژگیهای شاخص این مجموعه میتوان به بهرهمندی از فناوریهای نوین مقاومسازی در برابر زلزله، بخش جامع سرطان با خدمات شیمیدرمانی و رادیوتراپی و مرکز پزشکی هستهای شامل اشاره کرد.